Brasília vira sala de aula em projeto de turismo cívico

Correio Braziliense

Os roteiros também propõem um olhar menos conhecido sobre a Capital do país. - (crédito: Fábio Colombini)

*Por Ana Bispo Calisto

O projeto Roteiros da Cidadania e Cultura no DF, do Instituto Artetude Cultural, começa nesta terça-feira (15) com cinco roteiros gratuitos voltados a estudantes do ensino médio do Distrito Federal e pessoas ligadas a instituições não governamentais. A iniciativa utiliza o turismo cívico como ferramenta de educação, cultura e formação cidadã.

Os percursos passam por locais como o Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios, Catedral Metropolitana, Museu Nacional da República, superquadras e espaços de memória dos candangos. O primeiro roteiro será realizado com estudantes do Centro de Ensino e Reabilitação e percorrerá o Museu do TSE, o Panteão da Pátria, o Congresso Nacional, a Praça do Cruzeiro e a Câmara Legislativa do DF.

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A programação também destaca personagens e territórios que ajudam a contar a história de Brasília, incluindo Marianne Peretti, Roberto Burle Marx e Sérgio Bernardes, além de regiões como Vila Planalto e Candangolândia. Entre os espaços previstos estão o Museu Vivo da Memória Candanga, a Unidade de Vizinhança Modelo, o Cine Brasília e o Santuário Dom Bosco.

Os cinco roteiros foram planejados com recursos de acessibilidade, como materiais em Braile, conteúdos adaptados para pessoas com deficiência intelectual, audiodescrição, intérpretes de Libras e ônibus acessíveis. A iniciativa segue até março de 2027 e é realizada em parceria com o Ministério do Turismo, a Secretaria de Educação do DF e o Instituto Federal de Brasília (IFB).

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Início: 15 de setembro

Público alvo: estudantes do ensino médio e pessoas ligadas a instituições não governamentais

Inscrições pelo e-mail: urismocivico.iac@gmail.tcom

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sa