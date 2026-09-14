Confira as oportunidades de estudo e pesquisa no exterior

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Mitacs)

Por Ana Bispo Calisto*

Estudantes do Brasil podem concorrer a bolsas, estágios e até fazer cursos do conforto de casa. Opções incluem curso gratuito de inteligência artificial da Universidade de Helsinque, estágio de pesquisa de 12 semanas em universidades canadenses e bolsas da Capes para doutorado-sanduíche no exterior.

O Elements of AI, desenvolvido pela Universidade de Helsinque em parceria com a MinnaLearn, é gratuito, on-line e está disponível em português de Portugal. O curso aborda conceitos básicos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais e os impactos da tecnologia. A primeira parte não exige conhecimentos de programação, enquanto a segunda requer conhecimentos básicos da linguagem de programação, Python. O conteúdo pode ser realizado no ritmo do aluno.

Mitacs Globalink Research Internship oferece estágio de pesquisa de 12 semanas em universidades do Canadá. O programa oferece passagens aéreas, hospedagem, alimentação, seguro-saúde e outros auxílios. Na edição de 2026, podem participar estudantes de graduação de universidades parceiras do Paraná, com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. As inscrições seguem até 16 de setembro, às 13h, no horário do Pacífico.

Outra opção é o Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Iniciativa financia quatro a nove meses de pesquisa no exterior e oferece bolsa mensal, auxílio deslocamento, instalação e seguro-saúde. Podem participar estudantes vinculados a programas de doutorado reconhecidos pela Capes que atendam aos critérios do edital.

Anote

Elements of AI: curso gratuito e on-line, com conteúdo em português.

Acesso pelo link https://www.elementsofai.pt/

Mitacs Globalink Research Internship: inscrições até 16 de setembro, às 13h (horário do Pacífico)

Exige atenção aos critérios de elegibilidade e às universidades parceiras.

Mais informações pelo site https://www.mitacs.ca/our-programs/globalink-research-internship-students/

PDSE/Capes: a seleção interna das universidades ocorre até 30 de setembro

Estudantes interessados devem procurar o processo seletivo interno da instituição de ensino em que estão matriculados

Candidatos aprovados na etapa institucional poderão se inscrever no sistema da Capes entre 1 de outubro e 3 de novembro, até as 17h.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá