Plataforma com conteúdos para apoio de pessoas com autismo chega ao Brasil

Correio Braziliense

Afirm Brasil - (crédito: Divulgação/Afirm Brasil)

*Por Alice Ferreira

O programa de Recursos e Módulos de Intervenção Focados no Autismo (Afirm) é um projeto idealizado pelo Instituto de Desenvolvimento Infantil Frank Porter Graham (FPG), da Universidade da Carolina do Norte (UNC), localizada nos Estados Unidos. A plataforma conta com 28 cursos sobre práticas e estratégias de apoio a pessoas autistas desde o nascimento até os 22 anos. A tradução é uma iniciativa da Afirm Brasil, versão brasileira do programa estadunidense que terá o seu lançamento oficial em 8 de outubro durante o Congresso Nacional de Educação, que ocorrerá em Campina Grande (PB).

Os cursos contam com conteúdos diversos, por exemplo a intervenção baseada em antecedentes e reforço diferencial, fundamentadas na análise do comportamento aplicada (ABA), além de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) integração sensorial de ayres (ASI), estratégias cognitivo-comportamentais e suportes visuais. Reúne vídeos, atividades, exemplos e materiais para download, como formulários, planos de intervenção e instrumentos de registro, com o objetivo de apoiar a implementação e o acompanhamento das estratégias no dia a dia. A criação da versão brasileira visa adaptar os conteúdos para que façam sentido no contexto nacional.

Leia mais: PAS-UnB 2027: entenda as obras de referência e como estudar por elas

A plataforma é gratuita e o objetivo é que chegue a profissionais, educadores e famílias que necessitam desse tipo de apoio. Os conteúdos não são restritos a conteúdos de atendimento especializado, também existem cursos que contemplam comunicação, comportamento, autonomia, convivência e inclusão.





Anote:

Site: https://afirmbrasil.com.br/

*Estágiaria sob a supervisão de Ana Sá