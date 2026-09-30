Governadora decreta reintegração de núcleos extintos

Correio Braziliense

O objetivo do espaço é intensificar a relação das crianças com a natureza - (crédito: Matheus Alves)

*Por Alice Ferreira

Foi revertido nesta terça (29/10) o decreto que extinguiu as atividades dos Núcleos de Educação Ambiental, Língua Estrangeira, Memórias da Educação e Arte-Educação, Apoio e Articulação dos Atendimentos da Educação Inclusiva e Especial, além da Unidade de Educação Inclusiva e em Tempo Integral. O decreto nº 49.394, de 21 de setembro, gerou mobilização e repúdio do Sindicato dos Professores (Sinpro), que destacou a importância do núcleo de educação ambiental em meio à crise climática e também do núcleo de arte-educação que contribuem no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes.

A decisão de extinguir os núcleos foi unilateral, e o Sinpro-DF destacou que nenhuma das atividades realizadas pelos núcleos é acessória. “Penso que é importante logo de início destacar que um governo que não conversa com quem faz a educação acontecer comete erros grosseiros e depois precisa retroceder na sua decisão. E foi exatamente o que aconteceu, temos uma nova gestão à frente da Secretaria de Educação que não conhece a realidade da rede . Neste sentido, reintegrar estes núcleos constitui-se como uma ação importante de garantir a continuidade de políticas públicas que impactam diretamente mais de cinquenta mil estudantes”, destacou Márcia Gilda, diretora do Sinpro-DF.

Leia também: Sinpro-DF repudia decreto do GDF que extingue núcleos da rede pública

A reintegração é resultado da mobilização gerada pelo Sinpro, educadores, pesquisadores e artistas, que repudiaram a decisão da governadora. Além de reintegrar os núcleos extintos, a governadora também decretou exonerações de chefes de alguns núcleos e nomeou chefes para os núcleos recém-reintegrados.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá