Brasil recebe Olimpíada Ibero-Americana de Química em Fortaleza

Correio Braziliense

Olimpíada Ibero-Americana de Química (OIAQ) - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Fortaleza recebe, até 19 de outubro, a 30º Olimpíada Ibero-Americana de Química (OIAQ), que reúne estudantes do ensino médio e mentores de 15 países. Realizado pela Associação Brasileira de Química (ABQ), com apoio da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), o evento ocorre pela primeira vez no Ceará e celebra três décadas de intercâmbio científico. A programação inclui provas, palestras, minicursos e atividades práticas na Universidade Federal do Ceará (UFC).

A competição é realizada em conjunto com o I Encontro Ibero-Americano de Química (EIAQ), que promove a troca de experiências entre pesquisadores, professores e estudantes. A abertura oficial está prevista para quarta-feira (14), às 10h, no Centro de Ciências da UFC. A cerimônia de premiação da Olimpíada será realizada em 19 de outubro.

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O Brasil é um dos países fundadores da competição, iniciada em 1995, na Argentina, e participou de todas as edições. Em 2025, o Programa Nacional Olimpíadas de Química envolveu cerca de 488 mil estudantes de todos os estados brasileiros. A edição de 2026 também destaca resultados internacionais recentes: estudantes brasileiros conquistaram três medalhas de bronze na Olimpíada Internacional Mendeleev de Química e outras três na Olimpíada Internacional de Química.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá