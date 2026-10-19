Projeto leva espetáculo de palhaçaria inclusiva para escolas da rede pública

Correio Braziliense

Jarlene Maria e Kássia Gomes - (crédito: Créditos: Lucas Rezende)

O projeto Alegria e Mariola: Palhaçaria inclusiva nas escolas contará com 16 apresentações gratuitas em instituições públicas de ensino no Gama e em Santa Maria. Protagonizado por Jarlene Maria, o Palhaço Alegria Cadeirante, e Kássia Gomes, a Palhaça Sorriso. O projeto é uma homenagem para Mônica Giseuda, a palhaça Mariola, colega que faleceu em 2026.

O espetáculo explora as possibilidades e particularidades de cada uma, apresentam o modelo de suas cadeiras de rodas para as crianças e entram em cena os movimentos e as brincadeiras.

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O objetivo do projeto é chegar às crianças enquanto elas ainda estão formando sua percepção de si mesmas, de suas possibilidades e das pessoas que convivem com elas. O produtor Marco Augusto alega que a circulação pelas escolas foi escolhida justamente por permitir esse encontro entre crianças com e sem deficiência. O espetáculo trabalha amizade, cooperação e autonomia e convida o público a participar das brincadeiras.

As apresentações contam com recursos de libras e audiodescrição, e profissionais voltados à acessibilidade atitudinal.

Programação

Terça-feira (20/10)

Escola Classe 21, Gama, às 9h e às 15h30

Escola Classe 12, Gama, às 11h e às 13h30





26 de outubro, segunda-feira

Escola Classe 17, Gama, às 9h e 15h30

Escola Classe 10, Gama, às 11h e 13h30





27 de outubro, terça-feira

Escola Classe 02, Gama, às 9h e 15h30

Gesner Teixeira, Santa Maria, às 11h e 13h30





