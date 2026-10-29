Plataforma oferece cursos de chinês para iniciantes

A plataforma ChinesePlus é uma plataforma que oferece cursos gratuitos para quem deseja aprender chines. A plataforma é uma iniciativa global e sem fins lucrativos que existe desde 2020.
Além de cursos focados exclusivamente no aprendizado de idiomas, a plataforma também oferece formações em outras áreas, como competências profissionais, cultura chinesa, assuntos contemporâneos, cursos infantis/juvenis e formação e desenvolvimento de professores, é necessário verificar a gratuidade dos cursos que não são objetivamente de chinês.
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Os cursos voltados para o aprendizado da língua são feitos em padrão HSK (exame oficial internacional de proficiência na língua chinesa para falantes não nativos) e divididos em 4 níveis. São disponibilizados outros cursos gratuitos voltados para a língua como cursos de Chinês falado de curto prazo, vocabulário padrão, e outros. Todos os cursos são disponibilizados em inglês.
O site disponibiliza vídeos, áudios e exercícios que estimulam a fala e o aprendizado da gramática. Acesso diretamente pelo site: https://mooc.chineseplus.net/dist/classRoom/curricuLum?course_id=178&clid=86&lang=en