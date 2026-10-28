Alunos realizam encenação do musical Cats nesta quinta-feira (29/10)

Correio Braziliense

A peça une lições sobre letramento, alfabetização, posse responsável e combate aos maus-tratos com animais. - (crédito: Divulgação/Escola Classe Natureza )

*Por Alice Ferreira

Desde fevereiro de 2026, os alunos da Escola Classe Natureza realizam o projeto “Eu e os animais é o bicho! Um olhar sobre o nosso DF!”, idealizado pela professora Iara Vidal. “Eu fiz um estudo minucioso com os meus alunos, que é uma turma de 4º ano, uma turma com 25 alunos. Essas crianças tiveram acesso ao estudo dos seres vivos. Começamos com os artrópodes, depois estudamos os anfíbios, as aves, os peixes e, por último, os mamíferos. Estudamos sobre os animais grandes e pequenos, o que são os mamíferos. Então, eles que muitas vezes já conheciam na prática, agora conheceram com o olhar da ciência, com o olhar mais meticuloso”, explica a professora.

Por isso, a educadora desenvolveu o projeto, que visa ensinar aos alunos práticas de cuidados com seus animais, para que eles possam entender a importância de cuidar bem de seus bichinhos. Foram realizados vários diálogos reflexivos e discussões associadas às práticas sociais dos estudantes e da comunidade escolar. O projeto está sendo realizado desde o início de 2026 e tem como objetivo desenvolver, a partir das práticas sociais, o afeto, a alegria e a responsabilidade nas crianças em relação a seus animais de estimação. “Isso tem surtido grandes efeitos, pelo menos é o relato dos pais, que as crianças estão mais comprometidas com a questão da tutoria, de ser um tutor responsável, estão cuidando mais, sendo mais carinhosos e mais pacientes com os bichinhos”, destaca a profissional.

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Com figurinos produzidos juntamente com as famílias e cenários inspirados na cidade de Brasília, a turma irá apresentar uma versão do famoso musical da Broadway, Cats de Andrew Lloyd Webber, para a culminância do projeto. Os ensaios para a produção começaram em agosto. “Para essa culminância com o musical Cats, eu coloquei a maioria das músicas no inglês para sermos fidedignos à obra do Andrew Lloyd lá na Broadway" Afirma a professora. O espetáculo ocorrerá nesta quinta-feira (29/10) às 9h da manhã na Escola Classe Natureza, da Coordenação Regional de Ensino (CRE) Paranoá/Itapoã, e é aberto ao público. A peça une lições sobre letramento, alfabetização, posse responsável e combate aos maus-tratos a animais.

*Sob supervisão de Ana Sá