Sinepe-DF alerta que escala 5x2 pode elevar custos e impactar mensalidades escolares

Correio Braziliense

A nova diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) para o triênio 2027–2029 - (crédito: Reprodução )

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) divulgou uma nota de alerta sobre os impactos da implementação da escala 5x2 na rede privada. De acordo com a entidade, a nova jornada de trabalho causará reflexos diretos nos custos trabalhistas das instituições, o que traz um desafio adicional para o planejamento financeiro de 2027, cujos reajustes de mensalidade já haviam sido definidos por muitas escolas sem a previsão dessa despesa.

Uma das maiores apreensões da categoria reside na remuneração dos professores horistas. O sindicato aponta que a possibilidade de ampliação do pagamento do descanso semanal remunerado (DSR) e dos encargos pode encarecer a folha de pagamento, mesmo em estabelecimentos que não demandem novas contratações. Embora estudos nacionais do setor estimem que os reajustes de mensalidade poderiam alcançar de 20% a 23% para cobrir os novos custos, o Sinepe-DF ressalta que as escolas enfrentam dificuldades para repassar esses percentuais integralmente às famílias, temendo o comprometimento da saúde financeira das unidades de menor porte e o risco de fechamento de turmas.

Para evitar a descontinuidade das atividades educacionais, a entidade defende que a regulamentação da nova legislação contemple as especificidades do ensino privado, estabelecendo regras adequadas e mecanismos de transição. O objetivo principal do sindicato é garantir segurança jurídica para o cumprimento das obrigações trabalhistas e manutenção da qualidade de ensino, sem inviabilizar a capacidade de pagamento do orçamento familiar.