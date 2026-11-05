Evento gratuito reúne robótica e inovação em Brasília

Correio Braziliense

Evento de Robótica em Brasília - (crédito: Divulgação/Sympla )

*Por Arthur Dias

A Arena Robótica Brasília 2026, evento gratuito promovido pelo Instituto Guilda, na Areninha B do Mané Garrincha, ocorre neste fim de semana (de 6 a 8/11). A programação reúne batalhas de robôs, competições estudantis, projetos desenvolvidos por jovens, oficinas maker, pilotagem de drones, realidade virtual, demonstrações com robôs humanoides e quadrúpedes e food park. Além de uma arena de altas habilidades, espaço para estudantes com altas habilidades e superdotação e suas famílias. Para conferir a programação completa basta acessar o site do evento, os ingressos podem ser resgatados on-line e gratuitamente pelo Sympla.

Na sexta e no sábado o evento ocorrerá das 9h às 18h, e no domingo a programação termina às 16h. Não há restrição de idade para participar, porém crianças e adolescentes devem ir acompanhados dos responsáveis. Entre as atividades disponíveis para vivenciar nos três dias estão: arena drones onde será possível pilotar drones FPV num circuito de obstáculos, com cronometragem e equipe especializada; arena Gamer e VR com simuladores; video games e realidade virtual com experiências interativas.

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Além disso, ocorrerão oficinas de Caneta 3D, monte seu robô e corte a laser, com turmas de 20 pessoas e o food park, espaço para alimentação. O evento também contará com competições de robôs seguidores de linha, automação no chão de fábrica e a feira maker com projetos de estudantes, a final das competições e avaliação dos projetos apresentados serão no domingo.

Um dos diferenciais do evento é a arena de Altas Habilidades, uma escola de pais com palestras e rodas de conversa, e atividades para crianças e adolescentes com com altas habilidades e superdotação. As palestras abordarão temas diversos em dias distintos do evento. Nesta sexta-feira (6/11), falará do tema Mitos, identificação e necessidades educacionais; no sábado, contemplará a intensidade emocional e desafios da superdotação e a palestra sobre como Estimular talentos sem gerar pressão será a discussão da última de programação.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá



