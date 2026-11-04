SESI Lab promove 4º Seminário de Pesquisa com foco em aprendizagem e impacto em museus

Correio Braziliense

Evento gratuito reúne profissionais da área, pesquisadores, gestores culturais e estudantes - (crédito: Divulgação)

*Por Syara Estrela

O SESI Lab promove, em 10 e 11 de novembro, a quarta edição do Seminário de Pesquisa, com o tema “Impacto e resultados de aprendizagem em museus”. O evento é gratuito e reúne profissionais da área, pesquisadores, gestores culturais e estudantes para debater o papel dos museus como espaços de produção, mediação e circulação de conhecimento. A iniciativa busca fortalecer a pesquisa no campo museal e fomentar a troca de experiências por meio de palestras, mesas-redondas e atividades formativas. Todos os participantes receberão certificado.

A programação começa em 10 de novembro, das 14h às 18h, com o workshop "Indicadores de impacto e resultados de aprendizagem em museus", ministrado por Alessandra Bizerra, professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP).

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Em 11 de novembro, as atividades continuam a partir das 9h30. Após a abertura, o evento inicia com a palestra “Indicadores de impacto e capital da ciência em museus”, apresentada por Paulo Lima (UnB). Em seguida, às 11h, a mesa-redonda “Impactos dos museus nos territórios” reúne especialistas do Museu da Vida/Fiocruz, do Museu de Astronomia e Ciências Afins e da Pinacoteca de São Paulo, sob mediação de Carolina Vilas-Boas, do SESI Lab.

No período da tarde, a partir das 14h, Alessandra Bizerra retorna para ministrar a palestra “Pesquisa de impacto em museus: vozes latinoamericanas”. Às 16h, ocorre a mesa-redonda “Metodologias de pesquisa de impacto em museus”, com representantes da Escuta Educacional, do Museu do Amanhã e do Museu da Vida/Fiocruz, mediada por Luciana Conrado Martins, do SESI Lab. O encerramento do encontro está previsto para as 18h.

Anote

Quando: 10 e 11 de novembro

Onde: SESI Lab (Setor Cultural Sul - Brasília)

Quanto: Evento gratuito

Inscrições gratuitas: https://www.ingressosa.com/4-semin%C3%A1rio-de-pesquisa-palestras-e-mesas-redondas



*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá