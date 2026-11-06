Arena Robótica Brasília reúne estudantes de todo o Brasil neste fim de semana

Correio Braziliense

Espaço com Just dance em evento de robótica - (crédito: Átila Junior)

*Por Arthur Dias

A Arena Robótica Brasília 2026 reúne estudantes de todo o Brasil para competições e exposição de projetos. O evento, que ocorre na Areninha B do Estádio Mané Garrincha, iniciado nesta sexta-feira segue até domingo. A programação consta de exposição de projetos, competições de robôs, arena de realidade virtual, atividades interativas, espaços de lazer, além de palestras e rodas de conversas para pessoas com altas habilidades. A iniciativa tem como objetivo fomentar o interesse pela tecnologia e aproximar a população à robótica, com foco na educação, a entrada é gratuita com retirada prévia pelo Sympla.

O evento conta com a participação de equipes universitárias de todas as regiões do país para competições nacionais de robôs em arenas especializadas. Os estudantes montam seus robôs no próprio local e competem entre si nas arenas, com premiações para os melhores colocados. Para Gabriel, membro da equipe Uairrior da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), a experiência de participar é divertida e vai muito além da parte técnica. Para ele, a disputa também ensina trabalhar sobre pressão e acrescenta consideravelmente para um futuro profissional próspero. As competições não se privam apenas a estudantes universitários, mas também a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao ensino médio nas categorias Seguidores de linha e Automação no chão de fábrica.

Leia mais: Últimos dias para visitar a Ocupação Anísio Teixeira em São Paulo

A feira maker é um espaço onde equipes com alunos de diversas instituições do Distrito Federal expõem seus projetos para serem avaliados e votados. O espaço é rico de ideias criativas e revolucionárias. Alunos do Edusesc de Taguatinga Norte criaram um robô que auxilia pessoas com deficiência visual a identificarem objetos. Além deles, outros estudantes da mesma instituição usaram da tecnologia para se aproximar dos jovens ao criar um robô que canta e se veste com roupas humanas. “A tecnologia veio para nos auxiliar e não nos substituir, queremos nos aproximar das pessoas “ afirma Maria Cecília, integrante de umas das equipes participantes.

Estudantes em evento de robótica (foto: Átila Junior/CB/D.A. Press)

Para Bárbara Mota, estudante do EduSesc, eventos como esse auxiliam na interação e criação de vínculos, além de ser uma porta para aqueles que pretendem seguir esse caminho no ensino superior. A estrutura conta ainda com arenas de realidade virtual, arena de pilotagem de drone e espaços com jogos, uma maneira de aproximar as pessoas da tecnologia com divertimento. “Eu gostei muito do evento e da estrutura, muitas coisas para fazer, podemos interagir".



Evento de estudantes com robótica (foto: Átila Junior / CB / D.A. Press)

Um dos diferenciais do evento é a ala para jovens com altas habilidades e superdotação e suas famílias. Ministrado por uma neuropsicopedagoga, o espaço reúne rodas de conversas, palestras e atividades, criando uma rede de apoio não só para jovens com superdotação, mas também para a família. Para Socorro Santos, responsável pelo espaço, esse é o momento onde o pai pode aprender a se comunicar com o filho, buscar uma comunicação assertiva e identificar um comportamento diferente e, assim, buscar um tratamento correto para seu filho.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá

