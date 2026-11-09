Rede pública do DF: abertas as inscrições para novos alunos

Correio Braziliense

A inscrição deve ser feita por estudantes que vão ingressar na rede pública pela primeira vez, sendo na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. - (crédito: Divulgação/Secretária da educação )

As inscrições para novos alunos na rede pública de ensino para o ano de 2027 estão abertas. A inscrição deve ser feita por estudantes que vão ingressar na rede pública pela primeira vez, sendo na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio.

As inscrições vão até o dia 30 de novembro e podem ser feitas por meio do telefone 156 (opção 2) ou diretamente pelo site da secretaria de educação do Distrito Federal. Para a efetivação da inscrição é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento de identidade do aluno, cadastro de pessoa física do aluno e de quem está realizando a matrícula e comprovante de endereço.

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Os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA), transtornos funcionais específicos (TFE) ou altas habilidades/superdotação a inscrição deve ser realizada presencialmente na coordenação regional do ensino (CRE) mais próxima.

Serviço:

Site para a realização da inscrição: https://educadf.se.df.gov.br/inscricoes