Arena Robótica Brasília 2026 consagra equipes vencedoras de competições nacionais de robôs

Correio Braziliense

Equipes vencedoras das competições de batalha de robôs - (crédito: Divulgação/ Arena robótica Brasília)

*Por Arthur Dias

A Arena Robótica Brasília 2026 terminou neste domingo (08/11) e consagrou as três equipes vencedoras das competições de batalha de robôs. O evento, sediado no Estádio Mané Garrincha de sexta-feira ( 6/11) a domingo (8/11) registrou mais de 25 mil visitantes e reuniu cerca de 800 estudantes universitários de todo o Brasil para competir a nível nacional . As batalhas foram divididas em três categorias, e renderam o título de campeões nacionais as equipes UaiRrior e Unidentified Fighting Objects, de Minas Gerais, e a equipe Nimbus, formada por competidores de São Paulo (capital) e Curitiba. Além das batalhas, a programação contou com a Arena de Competições Estudantis, exposição de projetos, oficinas interativas, arena de games e espaço para pessoas com superdotação.

As competições colocaram frente a frente máquinas desenvolvidas por competidores em arenas especializadas do evento. As disputas foram divididas em três categorias, seguindo o parâmetro de peso dos equipamentos. A equipe UaiRrior, da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em Minas Gerais, conquistou o primeiro lugar na categoria Featherweight, que reunia robôs de até 13,6 kg. Na categoria Hobbyweight, destinada a equipamentos de até 5,44 kg, a vitória foi da equipe Unidentified Fighting Objects (UFO), formada por ex-alunos da UaiRrior, em Minas Gerias, que constituíram uma equipe independente. Já na Beetleweight, com robôs de até 1,36 kg, os campeões foram a equipe Nimbus, formada por competidores de São Paulo (capital) e Curitiba.

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As disputas exigiam dos participantes conhecimentos de engenharia e programação, além de criatividade, estratégia e trabalho sob pressão. Para Renan de Oliveira integrante da equipe Old Bots of Asgard, da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Minas Gerais, o evento é uma oportunidade de encontrar outros competidores, apresentar os robôs ao público e acompanhar as batalhas. “Eu esperava muito do evento e foi ainda melhor. As convenções em Brasília são muito boas, o público é gigantesco e a galera é muito empolgada. A gente fica o tempo inteiro apresentando os robôs para todo mundo. As lutas também estão incríveis, e encontrar vários amigos torna a experiência ainda mais especial”, afirma Renan.

O evento de robótica, contou também com a Arena de Competições Estudantis, nas modalidades Seguidor de Linha e Chão de Fábrica, e reuniu mais de 600 estudantes de escolas públicas dos níveis fundamental, médio e superior. Outro destaque foi a Feira/Desafio Maker, espaço dedicado à apresentação de projetos e protótipos desenvolvidos por estudantes para solucionar problemas reais. Os trabalhos foram reconhecidos em diferentes categorias, com premiações para os três primeiros colocados na avaliação técnica e distinções especiais para melhor design, melhor solução, melhor apresentação (pitch) e melhor banner. O público também pôde votar em seu projeto favorito por meio de QR Code.

Além das competições, a programação reuniu oficinas maker de modelagem com caneta 3D, montagem de robôs seguidores de linha e corte e gravação a laser, pilotagem de drones FPV em circuito de obstáculos, atividades de realidade virtual e videogames e simuladores. A estrutura também contava com espaço especializado para pessoas com altas habilidades e superdotação. A realização de eventos como esse é uma oportunidade de unir diversão e ciência, aproximando o público da robótica e engrandecendo a educação.

*Estágiario sob supervisão de Ana Sá





















































