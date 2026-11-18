Correio Braziliense

Entre os convidados estão Eliana, Ana Clara, Pedro Lins, Luiz Antonio Simas, Klebber Toledo e Juvi, que vão compartilhar experiências e olhares sobre os caminhos da educação - (crédito: Reprodução)

O Festival LED Globo chega pela primeira vez a Brasília em 4 de dezembro, uma sexta-feira, com programação gratuita na sede do Sebrae, na Asa Sul. As atividades começam às 10h e conectam a educação a temas do cotidiano, como tecnologia, cultura, criatividade, empreendedorismo e segurança digital.

A apresentação é da jornalista brasiliense Luiza Garonce. Entre os convidados estão Eliana, Ana Clara, Pedro Lins, Luiz Antonio Simas, Klebber Toledo e Juvi, que vão compartilhar experiências e olhares sobre os caminhos da educação.

Em dois palcos, as discussões abordam a construção de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes, a educação empreendedora, as transformações da economia digital, o potencial da economia criativa e as conexões entre criatividade e aprendizagem.

Ao longo do dia, o público também poderá participar de oficinas gratuitas sobre inteligência artificial, bioeconomia, inovação e estratégias contra a desinformação.

O festival termina com um pocket show do Benzadeus, grupo brasiliense que ganha espaço na cena do pagode nacional.

Segundo a organização, desde 2022 o Festival LED Globo reúne 47,5 mil participantes, 610 horas de conteúdo e 1.130 palestrantes. A realização é da Globo e da Fundação Roberto Marinho, com o Sebrae como parceiro estratégico.

Anote