O Festival LED Globo chega pela primeira vez a Brasília em 4 de dezembro, uma sexta-feira, com programação gratuita na sede do Sebrae, na Asa Sul. As atividades começam às 10h e conectam a educação a temas do cotidiano, como tecnologia, cultura, criatividade, empreendedorismo e segurança digital.
A apresentação é da jornalista brasiliense Luiza Garonce. Entre os convidados estão Eliana, Ana Clara, Pedro Lins, Luiz Antonio Simas, Klebber Toledo e Juvi, que vão compartilhar experiências e olhares sobre os caminhos da educação.
Em dois palcos, as discussões abordam a construção de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes, a educação empreendedora, as transformações da economia digital, o potencial da economia criativa e as conexões entre criatividade e aprendizagem.
Ao longo do dia, o público também poderá participar de oficinas gratuitas sobre inteligência artificial, bioeconomia, inovação e estratégias contra a desinformação.
O festival termina com um pocket show do Benzadeus, grupo brasiliense que ganha espaço na cena do pagode nacional.
Segundo a organização, desde 2022 o Festival LED Globo reúne 47,5 mil participantes, 610 horas de conteúdo e 1.130 palestrantes. A realização é da Globo e da Fundação Roberto Marinho, com o Sebrae como parceiro estratégico.
Anote
- Festival LED Globo Brasília
- Quando: 4 de dezembro de 2026 (sexta-feira), a partir das 10h;
- Onde: sede do Sebrae, Asa Sul, Brasília (DF);
- Entrada: gratuita, com ingressos disponíveis no site do Movimento LED;
- Ingressos: www.sympla.com.br