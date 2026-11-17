Correio Braziliense

Mostra Aberta de Projetos Estudantis (MAPE) - (crédito: Divulgação/Escola Técnica Roberto Rocca)

*Por Alice Ferreira

A Escola Técnica Roberto Rocca, em Santa Cruz, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, é um investimento da Ternium, uma das maiores siderúrgicas da América Latina e integrante do grupo Techint, conglomerado multinacional. Segundo a empresa, a escola, destinada a jovens de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Itaguaí, tem 384 estudantes, que cursam o ensino médio integrado ao técnico em mecatrônica e eletromecânica, e oferece bolsas de até 100%, conforme a condição financeira do aluno. A primeira turma ingressou em 2025.

Na semana passada, a escola promoveu no sábado (14) a segunda edição da Mostra Aberta de Projetos Estudantis (MAPE), que reuniu 96 projetos idealizados por alunos do 1º e do 2º ano. Os trabalhos foram divididos em dois eixos: soluções para problemas da comunidade, desenvolvidas pelos alunos do 1º ano, e soluções para a indústria, a cargo dos do 2º ano. Professores da escola e de outras instituições e profissionais de grandes empresas avaliaram as propostas.

Entre os destaques está o Simbio, desenvolvido por uma turma do 2º ano para monitorar a água da baía de Sepetiba, próxima a Santa Cruz, sem a necessidade de ir até o local. “A nossa solução foi criar uma embarcação não tripulada, ou seja, um barco semiautônomo elétrico que faz o monitoramento com sensores e vai fazer o mapeamento da área da baía de Sepetiba ou de outras baías do entorno de indústrias para que elas possam monitorar todo o impacto ambiental que ocorre, ter o controle de salinidade, pH e também de temperatura”, explica Paulo Daniel Mota, 16 anos.

Outro destaque, idealizado por alunos do 1º ano, é um aparelho que monitora o consumo elétrico de casas e negócios por meio de um sensor não invasivo. O aluno Guilherme Perrota, 16 anos, detalha que “sem nenhuma necessidade de capacitação, o usuário consegue monitorar os seus gastos, já convertidos para as taxas regionais. Ou seja, se você é do Rio, seu gasto já vai ser convertido diretamente para o Rio. Também criamos um processo onde você consegue visualizar através de um LCD (painel) e um teclado todas as informações e o nosso dashboard complementa isso com gráficos e relatórios em PDF e Excel.”

“Todos os projetos são inovadores. Eles conseguiram não só elaborar uma solução para um problema, mas também apresentar de forma didática”, afirma Ricardo Araújo, engenheiro da empresa de automação Siemens, um dos avaliadores. Segundo as avaliações, os alunos também olharam com atenção para os problemas da indústria, com temas como inteligência artificial, automação e inovação.

A preparação para a MAPE dura oito semanas. Ao longo delas, os alunos recebem uma pergunta motivadora, que orienta o desenvolvimento dos projetos. O estudante João Gabriel, 17 anos, comenta: “É um processo bastante árduo, mas de certa forma gratificante, porque a gente consegue ver como todas as matérias que aprendemos no nosso cotidiano na escola se aplicam para resolver problemas reais, dentro da indústria, dentro da sociedade, e a gente consegue realmente ver o fruto do nosso trabalho.”

A aluna Marina Figueiredo destaca a importância da mostra para o desenvolvimento dos estudantes: “Se eu tivesse que falar sobre a importância da MAPE, eu falaria sobre o nosso desenvolvimento, não só técnico e acadêmico, mas também como ela desenvolve diferentes habilidades na gente.”

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá