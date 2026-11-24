Correio Braziliense

Cursos de qualificação profissional para mulheres - (crédito: Reprodução/Sedet-DF)

*Por Arthur Dias

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) abriu nesta segunda-feira (23/11) 166 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional para mulheres em Itapoã e de Sobradinho. O projeto jornada da mulher trabalhadora terá carga horária de 80 horas e certificado de conclusão, serão ministrado cursos de alongamento de unhas, extensão de cílios e trancista. O programa é voltado para maiores de 16 anos, e as inscrições podem ser realizadas pelo Portal da SEDET-DF ou nas Agências do Trabalhador até 30 de novembro.

Os cursos serão ministrados no período noturno, das 18h às 21h30 em ambas as cidades, com 28 vagas para formação em alongamento de unhas, 28 para extensão de cílios e 27 para trancista distribuídas igualmente entre as localidades. No Itapoã, as atividades ocorrerão na Quadra 376, Condomínio Del Lago II, atrás do Fórum do TJDFT. Em Sobradinho II, as aulas serão realizadas ao lado da Administração Regional. Além da parte teórica, as aulas contarão com palestras e atividades práticas.

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O público alvo do projeto são mulheres em situação de vulnerabilidade social que buscam qualificação ou requalificação profissional. Para participar é necessário ter mais de 16 anos e estar desempregado, trabalhar na informalidade ou ser beneficiário de seguro-desemprego. Estão aptos a participar brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros em situação regular no país, desde que residam no Distrito Federal. Para candidatos de 16 e 17 anos, será exigida autorização dos pais ou responsáveis legais.

O resultado da seleção e a convocação dos candidatos estão previstos para 1º de dezembro. Os selecionados deverão confirmar a matrícula entre 2 a 7 de dezembro, mediante apresentação da documentação exigida. O início das aulas está previsto para 8 de dezembro, no Itapoã, e 9 de dezembro, em Sobradinho II. Para receber o certificado, será necessário cumprir frequência mínima de 75% da carga horária.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá