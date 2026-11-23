*Por Arthur Dias
O Clube de Oratória de Brasília realiza, na sexta-feira (27), às 19h, encontro gratuito com o tema: A arte de falar com intenção. A reunião será no auditório do Inner 360, no 5º andar do Pátio Brasil Shopping, e a participação depende de inscrição por formulário online.
Segundo o clube, a programação inclui atividades práticas sobre planejamento do discurso, com abertura, argumentos e fechamento, e sobre a organização do repertório. O encontro também aborda a comunicação verbal, não verbal e paraverbal, com técnicas que envolvem o uso das palavras, a postura, os gestos, as expressões faciais, o ritmo, a entonação, as pausas e a projeção da voz.
Sem exigência de experiência
De acordo com a organização, os encontros do clube são mensais e não exigem experiência prévia. No formulário de inscrição, o participante escolhe entre se apresentar ou apenas assistir à reunião.
Anote
- Data: 27 de novembro de 2026 (sexta-feira);
- Horário: 19h;
- Participação: Gratuita, com vagas limitadas;
- Local: Auditório do Inner - Pátio Brasil Shopping, 5º andar, sala 510 (Torre A);
- Inscrição: https://forms.gle/mYVDyZR62JqrPmPJ9;
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*Estágiario sob supervisão de Ana Sá