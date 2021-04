Projeto de cursos de qualificação encerra as inscrições neste domingo

E EuEstudante

(crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

O projeto piloto para a oferta de cursos de qualificação profissional do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Economia, finaliza o período de inscrições neste domingo (11/4). Ao todo, estão abertas 6.069 vagas sendo: 2.507 para o curso de Programador Web, 2.235 para Programador de Sistemas e 1.327 para o curso de Programador de Dispositivos Móveis.

As inscrições podem ser feitas pela página Edu Livre. A iniciativa é voltada para a empregabilidade de jovens por meio de estratégias para conectar os estudantes às demandas de empregos existentes no mercado de trabalho.

A seleção dos estudantes será feita por meio do cadastramento e percurso da Trilha Qualifica Mais, em que os candidatos terão a oportunidade de conhecer o contexto do mercado de trabalho no qual pretendem se inserir. A partir de 15 de abril, os participantes receberão um e-mail para a confirmação de matrícula. O início das aulas está previsto para 10 de maio.

A oferta atende ao mapeamento executado pelo Ministério da Economia, que identificou a necessidade de profissionais com qualificação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).



Confira o perfil necessário para se inscrever no curso

O programa "Qualifica Mais" se apresenta como uma oportunidade para a inserção no mercado trabalho, uma vez que os estudantes que concluírem os cursos serão auxiliados para ingressar em vagas de emprego. Os cursos terão duração de cerca de 200 horas.

Para participar é necessário ter o ensino médio completo e residir em uma das 11 regiões metropolitanas do país em que os cursos estão sendo ofertados: Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas.

As instituições ofertantes foram selecionadas, pelo MEC, segundo critérios de experiência na oferta de cursos na área de TIC e na expertise de oferta em Educação a Distância (EaD). Elas ministrarão os cursos e também emitirão os certificados aos concluintes.

Conheça a atuação dos profissionais de TIC

Programador de sistemas: o profissional poderá trabalhar com o desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de acordo com metodologia e técnicas adequadas, visando atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios.

Programador web: O profissional atuará com a programação, codificação e teste de sistemas, sites e portais voltados ao ambiente da internet. Além disso, também poderá trabalhar com a manutenção e correção de sistemas visando atender às necessidades dos usuários.

Programador de dispositivos móveis: o profissional desenvolverá programação, codificação e teste nas plataformas Android/iOS. Além disso, poderá atuar com o desenvolvimento de softwares e recursos para dispositivos móveis, que podem englobar desde sistemas disponíveis em extranet ou intranet até aplicativos, de acordo com as necessidades da empresa ou do cliente.