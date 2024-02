Ex-diretor da PRF de Bolsonaro é reprovado em prova da OAB

CB Correio Braziliense

Preso por acusação de uso da máquina pública, Silvinei Vasques é reprovado em exame da OAB - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, foi reprovado na segunda fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (15).

Vasques está preso desde agosto do último ano no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, por suspeita de uso da máquina pública para interferir nas eleições, com a realização de blitz que dificultaram o deslocamento de eleitores do então candidato Lula, sobretudo na região Nordeste, onde o presidente tinha vantagem na intenção de votos.

Ele foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a receber materiais de estudo e deixar o presídio para realizar os exames para obtenção do registro de advogado.

Vasques chegou a ser aprovado na primeira fase do exame, de questões objetivas. A segunda fase, em que não conseguiu nota mínima para aprovação, é composta por questões discursivas. Os candidatos ainda podem recorrer dos resultados.