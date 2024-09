Feira de empregabilidade para PcD reúne 2.500 vagas nesta terça (17) e quarta (18/9)

CB Correio Braziliense

Egalité vai oferecer feira de empregabilidade. - (crédito: Freepik)

A Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realiza a 5ª Edição da maior feira on-line e gratuita de empregabilidade para esse público, intitulada Inclui PcD. O evento ocorre entre 17 e 18 de setembro, reunindo 2.500 vagas em companhias, como EY, GPA, Beiersdorf, Serasa, Siemens, Vivo, Zurich, Petrobras, M. Dias Branco, Sercom Digital e outras.

Os postos de trabalho são distribuídos em diferentes áreas, níveis, cargos e modelos de trabalho. Empresas e candidatos interessados em participar da Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site da feira: https://incluipcd.com.br/.

Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 80 mil candidatos cadastrados na base da Egalite, que em seus 14 anos de atuação já incluiu 14 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A feira conecta os públicos por meio de plataforma digital e consultoria de diversidade, e atua diretamente no combate ao preconceito no mercado de trabalho, capacitando as empresas e atribuindo protagonismo profissional aos profissionais PcD.