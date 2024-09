Distrito Federal oferece 783 vagas de emprego nesta quarta-feira (11/9)

As agências do trabalhador oferecem, nesta quarta-feira (11/9), 783 vagas para as pessoas que estão à procura de um trabalho no Distrito Federal. Os postos oferecem benefícios, além da remuneração, estão presentes em diferentes regiões administrativas e exigem níveis variados de escolaridade. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Do total, 57 oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência, 26 chances para repositor de mercadorias e 26 vagas para auxiliar de limpeza na Asa Sul. Também há um posto para estoquista e quatro para auxiliar de limpeza na região do Núcleo Bandeirante. Os salários variam de R$ 1.412 e R$ 1.538,49 e há exigência de fundamental completo em todas as possibilidades.

Para o público geral, os salários mais atrativos são encontrados em uma vaga para soldador com maçarico e arco elétrico no Valparaíso de Goiás, com rendimentos de R$ 3.000, uma para eletricista na Asa Sul, com pagamento de R$ 2.802, e oito para pedreiro sem local fixo de atuação (R$ 2.560). Além disso, também estão abertas duas chances para jovem aprendiz como auxiliar de técnico de eletrônica no Riacho Fundo II, com oferta de R$ 1.412.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).