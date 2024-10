UFRJ abre vagas para novo curso de extensão em cultura digital

CB Correio Braziliense

Evento ocorre entre 10 até 13 de outubro. - (crédito: Ariel Philippe)

As inscrições para o novo curso de extensão Redes de Formação em Cultura Digital (Labic Rio) estão abertas até 4 de outubro. A iniciativa é promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Pró-reitoria de Extensão, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC). Pode participar qualquer pessoa sem necessidade de escolaridade mínima e sem vínculo com a UFRJ. Os participantes que cumprirem 75% da carga receberão certificado de conclusão. Para se inscrever, acesse o formulário.



Os inscritos vão participar de atividades e mentorias em formato remoto e síncrono entre 10 e 13 de outubro. O curso de extensão on-line vai acontecer em paralelo à uma formação presencial realizada no Rio de Janeiro com 30 projetos locais selecionados, entre os temas de destaque estão: inteligência artificial (IA), combate à desinformação e a crise climática.

“Esse tipo de curso de extensão contribui para ampliarmos o acesso aos públicos de outros estados, que não poderiam participar de forma presencial aqui no Rio”, explicou Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ, setor que organiza o projeto. “Já realizamos uma primeira edição desta formação complementar na modalidade remota na edição do Labic Brasília, em agosto. Deu supercerto, com mais de 1.800 inscritos. Agora, teremos novos mentores, abordando novos temas. ”, completou.

Alguns dos mentores confirmados são: Michel Gherman, professor de sociologia e do Programa de Pós- Graduação em História Social da UFRJ; pesquisador do Centro de Estudos do Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém; Wania Sant’Anna, historiadora e ex-secretária de Direitos Humanos do estado do RJ; Carlos Minc, ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente; Joana Varon, pesquisadora e diretora executiva da Coding Rights; Letícia Gabriella, diretora de projetos da Central Única das Favelas (CUFA) e fundadora do Impacta Perifa; Ana Paula Brandão, diretora programática da ActionAid Brasil; Leticia Cesarino, pesquisadora e assessora Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos; e Ivana Bentes, professora e pesquisadora do Programa da Pós Graduação em Comunicação da UFRJ e Pró-reitora de extensão UFRJ.

Além de acessar todo o conteúdo de mentorias e debates em tempo real, os participantes do curso poderão interagir com os mentores e trocar informações com os demais alunos.