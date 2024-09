Inteligência artificial é uma das apostas da Black Friday 2024, diz Google

São Paulo — Em um evento na Cinemateca, nesta quarta-feira (11/9), com representantes do varejo e do mercado publicitário, o Google apresentou uma análise do que espera da tradicional Black Friday, que neste ano cai em 29 de novembro. Em meio a um cenário de vendas e marketing que passa por uma transformação significativa, impulsionada pela evolução tecnológica e pelo aumento das expectativas dos consumidores, a gigante da tecnologia anunciou uma série de atualizações para o Merchant Center, a plataforma de gestão de produtos e publicidade.



Segundo a big tech, as novidades estarão disponíveis para todos os usuários até o fim de setembro e incluem a integração de ferramentas avançadas de inteligência artificial, geração de insights de negócios mais aprofundados e uma interface reformulada, visando otimizar a gestão e promover o crescimento dos negócios on-line.

Entre as principais inovações está o Product Studio, uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para criar automaticamente imagens personalizadas de produtos. A funcionalidade permite aos anunciantes gerar conteúdo visual de alta qualidade com maior eficiência, reduzindo o tempo e os recursos necessários para a promoção de produtos e serviços.



De acordo com Gustavo Souza, diretor-geral de produtos e soluções para clientes do Google Brasil, o Product Studio também oferece opções para edição simples de imagens existentes, como remoção de fundos e ajuste de resolução. "É uma ferramenta muito interessante também para os pequenos e médios negócios, que permite soluções inovadoras para impulsionar as vendas. Este ano teremos a primeira Black Friday após a inteligência artificial ter se tornado realidade para muitas indústrias", diz Souza.



Outra inovação trazida pela inteligência artificial é uma nova aba de análise unificada do Merchant Center, que centraliza todos os insights de negócios em um painel. Por ali, os varejistas podem monitorar o desempenho dos produtos, identificar tendências de mercado e comparar os preços com os da concorrência. A atualização dos dados ocorre a cada semana, sendo possível pegar informações de até 72 horas antes da consulta.

Entre os exemplos de sucesso que ilustram a aplicação inovadora da IA, destacam-se quatro grandes marcas: O Boticário, Ipiranga, Santander e FARM Rio.