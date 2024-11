São Paulo recebe evento sobre imigração e carreira nos EUA neste domingo

FN Fabio Nakashima*

On The Road oferece orientações práticas sobre imigração, carreira e planejamento de vida nos Estados Unidos - (crédito: Divulgação/Morar-EUA)

Nesta terça-feira (19/11), São Paulo (SP) será palco do On The Road, o maior evento itinerante brasileiro voltado para profissionais qualificados que buscam construir uma carreira nos Estados Unidos (EUA). Organizado pela Morar-EUA, ecossistema especializado em consultoria de imigração e moradia nos Estados Unidos, o evento será realizado no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, às 19h30.

A inscrição para o evento requer o pagamento de uma taxa de reserva no valor de R$100, que será reembolsada mediante confirmação de presença. Interessados podem encontrar mais informações e o link para se inscrever no site do evento.

O On The Road tem como principal objetivo capacitar profissionais com mais de cinco anos de experiência em suas áreas para obter o Green Card, essencial para viver e trabalhar legalmente nos EUA. Durante o evento, três tópicos principais serão abordados: visto EB-2 NIW e outros tipos de Green Card; carreira; e planejamento familiar.

De acordo com Alberto Buss, sócio e diretor comercial da MorarEUA, o evento é uma oportunidade única para quem sonha com uma carreira internacional. “Já morei nos EUA e conheço os desafios da migração. Poder compartilhar informações para tornar esse sonho realidade é um prazer", afirma.

Não perca

Evento: On The Road – São Paulo

Data: 19 de novembro

Horário:19h30

Local: Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel



Endereço: Alameda Santos, 1437 - Cerqueira César, São Paulo - SP.

Mais informações sobre a programação e inscrições estão disponíveis nesse link.