Governo federal oferece cursos gratuitos na área de ciência de dados

CB Correio Braziliense

O objetivo da Escola Virtual Gov é qualificar profissionais para lidar com os desafios trazidos pela transformação digital - (crédito: Shutterstock)

Júlia Christine*

A plataforma Escola Virtual Gov (EV.G) está com matrículas abertas para diversos cursos gratuitos na área de tecnologia. Esses cursos estão disponíveis para toda a população e, ao término, os participantes recebem um certificado de conclusão. A oferta de cursos integra o programa Capacita Gov.br, promovido em colaboração com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

As inscrições podem ser feitas a qualquer momento no site: https://bit.ly/41PW5KZ, permitindo início imediato. O objetivo é qualificar profissionais para lidar com os desafios trazidos pela transformação digital, fornecendo uma base sólida em diversos temas dentro da ciência de dados, como aprendizado de máquina, mineração de dados, estatística descritiva, pré-processamento de textos e modelos de regressão; além de treinamento nas áreas de gestão e liderança.

É importante que os candidatos verifiquem, no campo “Público-Alvo”, se o curso desejado está aberto para todos ou destinado a um grupo específico. As opções incluem análise de dados em linguagem R, governança de dados, visualização de dados aplicada à transformação digital, aplicação do Power BI para aprimoramento da gestão, storytelling com dados para comunicação profissional de sucesso, aprendendo com Python, análise de dados como suporte à tomada de decisão e estatística.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues