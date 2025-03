Inova Talentos abre 205 vagas com bolsas de até R$ 11 mil

CB Correio Braziliense

Os selecionados atuarão em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da indústria - (crédito: Iano Andrade/CNI)

Júlia Christine*

O Inova Talentos, programa do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), está com 205 vagas abertas em março para técnicos, graduados, mestres e doutores. As bolsas chegam a R$ 11 mil, e há oportunidades presenciais, híbridas e remotas em 14 estados e no Distrito Federal. Mais informações sobre as vagas e inscrições estão disponíveis no site oficial: www.portaldaindustria.com.br/iel.

O Inova Talentos é realizado pelo IEL em parceria com o CNPq e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O contrato inicial tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. Os selecionados atuarão em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da indústria, contribuindo para a conexão entre conhecimento acadêmico e setor produtivo. As vagas abrangem áreas como administração, engenharia, ciência da computação, biologia, estatística, psicologia e agronomia.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues