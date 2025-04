Projeto Conectados celebra formatura de jovens em situação de vulnerabilidade no DF

MR Marina Rodrigues

Professor Alesson Ramos Queza e o estudante Warley, 17 anos, com o certificado na mão - (crédito: Arquivo pessoal)

Jovens em situação de vulnerabilidade atendidos pelo Coletivo da Cidade receberam, na noite desta quinta-feira (3/4), a certificação da primeira etapa do curso de montagem e configuração de computadores. A formação ocorre por meio do Projeto Conectados, uma iniciativa da Fundação CDL/DF que tem transformado vidas desde sua criação, em 2020.

Voltado para adolescentes que vivem em abrigos e instituições de acolhimento, a iniciativa oferece formação técnica na área de informática com foco em promover autonomia e inserção no mercado de trabalho. A primeira fase do curso, encerrada hoje, incluiu aulas de montagem de computadores e noções de informática básica. Agora, os jovens seguem para a segunda etapa, na qual terão a oportunidade de imergir no universo da produção audiovisual.

“Estamos ampliando o currículo com aulas de audiovisual porque enxergamos aí mais uma chance de inserção profissional para esses jovens. Eles terão acesso ao estúdio da CDL, onde vão aprender sobre gravação, edição e criação de podcasts”, explica Andrea Vasquez, presidente da Fundação CDL.

Cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (3/4) na sede da CDL-DF, no SIA (foto: Arquivo pessoal)

Andrea também relembra como surgiu a ideia da iniciativa: “Durante a pandemia, percebemos que muitas crianças e adolescentes não tinham acesso à tecnologia. Quando levamos os computadores até os abrigos, vimos o entusiasmo deles e entendemos que ali havia uma oportunidade de mudança. Foi assim que nasceu o Projeto Conectados.”

A cerimônia de formatura é um marco importante para os adolescentes que, ao atingirem a maioridade, precisam deixar os abrigos e, muitas vezes, enfrentam dificuldades para garantir seu sustento. A proposta do projeto é, justamente, oferecer qualificação e perspectivas reais de futuro, promovendo não só a inclusão digital, mas também social.

Presidente da Fundação CDL, Andrea Vasquez, com alguns dos alunos do projeto que concluíram o curso (foto: Arquivo pessoal)

Desde a criação, o Projeto Conectados já beneficiou cerca de 150 crianças e adolescentes em todo o Distrito Federal. As aulas, que combinam teoria e prática, têm preparado os participantes para atuar na área de suporte técnico e manutenção de computadores, sendo uma porta de entrada para o primeiro emprego.