Caesb abre 80 vagas para empregado aprendiz; inscrições vão até 13 de abril

MR Marina Rodrigues

Selecionados receberão bolsa de R$ 828, vale-transporte, alimentação e farão curso no Senai, com prática na Caesb - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) anunciou a abertura de 80 vagas para o programa de empregados aprendizes, com inscrições gratuitas até 13 de abril. Podem participar jovens entre 14 e 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio. Do total, 10% das vagas são destinadas a candidatos com deficiência — para esse público, o limite máximo de idade não se aplica.

Os aprendizes selecionados trabalharão em unidades da Caesb e participarão de cursos promovidos pelo Senai em Taguatinga, com bolsa de R$ 828, vale-refeição e/ou alimentação no valor de R$ 594,37 e vale-transporte. No momento da inscrição, que deve ser realizada até 13 de abril pelo site (https://www2.caesb.df.gov.br/empregado-aprendiz-2025), o candidato deverá escolher o turno e o curso de interesse.

Os participantes devem estar matriculados e frequentando regularmente a escola na rede pública de ensino. Estudantes da rede privada podem participar se forem bolsistas integrais. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já tenham trabalhado com carteira assinada por mais de 90 dias ou que tenham sido contratados como aprendizes em outras empresas.

As oportunidades estão divididas entre duas formações: gestão de processos administrativos, com 40 vagas destinadas a candidatos a partir de 14 anos, cursando ou com ensino fundamental ou médio concluído; e técnico em logística, também com 40 vagas, voltadas para candidatos a partir de 16 anos, que estejam cursando o 2º ano do ensino médio ou já tenham concluído essa etapa.

O processo seletivo levará em conta critérios, como aprovação escolar no último ano letivo, renda familiar bruta, participação no projeto Golfinho da Caesb e ser beneficiário dos programas Bolsa Família ou DF Social. Todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas exclusivamente pelo site da Caesb: https://www.caesb.df.gov.br/empregado-aprendiz/.

Confira o cronograma:

Inscrições: 1º a 13 de abril

Divulgação do resultado: 5 de maio

Período para recursos: 6 e 7 de maio

Análise de recursos: 8 e 9 de maio

Resultado final e 1ª convocação: 12 de maio

Comprovação dos requisitos: 13 a 25 de maio

Análise de requisitos: 26 de maio a 13 de junho

Possíveis convocações remanescentes: a partir de 16 de junho

Comprovação de requisitos para convocados remanescentes: 17 de junho