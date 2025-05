Nestlé abre vagas para a 11ª edição do programa Yocuta

JC Júlia Christine*

O Programa Nestlé Yocuta já impactou mais de 3.000 jovens no Brasil ao longo dos últimos dez anos, impulsionando a conexão desses jovens com grandes parceiros comerciais. - (crédito: Divulgação/FREEPIK)

De forma gratuita, a Nestlé abre vagas para um curso criado para jovens que estão começando agora no mercado de trabalho. O programa, chamado Yocuta, faz parte do pilar de Criação de Valor Compartilhado (CSV) da Nestlé e possui três pilares fundamentais: inspirar, capacitar e conectar os jovens. As inscrições gratuitas podem ser realizadas até 9 de maio pelo site: https://shre.ink/eJIp.

Com 1.200 vagas para jovens de 18 a 29 anos, o curso prioriza estudantes de escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social. A formação ocorre em duas etapas: uma on-line, com mais de 50 horas de conteúdo em 14 módulos, e outra presencial, para os 80 alunos com melhor desempenho na fase virtual.

Entre os temas abordados estão chocolateria, panificação, confeitaria, nutrição, empreendedorismo, mercado de trabalho, sustentabilidade e combate ao desperdício de alimentos. Neste ano, as aulas presenciais serão realizadas em São Paulo e, pela primeira vez, no Rio de Janeiro, no Refeitório Gastromotiva. Os alunos que concluírem o curso recebem certificado de participação.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá