Analfabetismo funcional na população preta apresenta queda

IM Iago Mac Cord

O Inaf registrou que a população Preta teve 26% de analfabetos funcionais em 2024 e 31% de alfabetismo consolidado - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

Dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) por raça/cor, divulgados nesta segunda-feira (5/5), na série histórica 2011-2024, continuam a apontar disparidades significativas nos níveis de alfabetismo funcional entre diferentes grupos raciais no Brasil. As populações preta e parda registraram os maiores índices de analfabetismo funcional.



https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" frameborder="0" allowfullscreen>

O Inaf registrou que a população preta teve 26% de analfabetos funcionais em 2024 e 31% de alfabetismo consolidado — mesmo assim, o valor representa uma queda no percentual de 2018 (36%). Para a população parda, os analfabetos funcionais somaram 31% no ano passado, enquanto o percentual de alfabetismo consolidado foi de 31% em 2024, se mantendo na mesma média desde 2018, com variação dentro da margem de erro do estudo (2,2 pontos percentuais).

A população branca, porém, segue com os índices mais altos. No último ano, entre os analfabetos funcionais, o valor é de 28% — o percentual apresentou um aumento progressivo de 8% entre 2011 e 2024. O índice de alfabetismo consolidado ficou em 41%, uma queda acima da margem de erro em relação à 2018 (45%).

*Estagiário sob a supervisão de

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular