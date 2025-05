Fundação Bradesco oferece 18 mil vagas para cursos gratuitos de curta duração

JC Júlia Christine*

A Fundação Bradesco é o maior projeto de investimento social privado do país e beneficia, anualmente, mais de 42 mil jovens em situação de vulnerabilidade social - (crédito: Divulgação)

Oferecidas pela Fundação Bradesco, as 18 mil vagas para cursos gratuitos de curta duração são disponibilizadas em todo território nacional. As aulas vão ocorrer de forma presencial em 37 das 40 escolas próprias da instituição. A iniciativa é voltada a jovens e adultos que buscam desenvolver competências para o mercado de trabalho e aprimorar o empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas no site FIC Fundação Bradesco ou na secretaria das escolas participantes.

Com carga horária que varia entre 30 e 100 horas, os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) serão ofertados, com vagas limitadas, ao longo do ano. Ao todo, são mais de 85 formações de qualificação profissional nas áreas de agronegócio, comunicação, arte, elétrica, eletrônica, gastronomia, negócios, empreendedorismo e tecnologia.

No ano de 2024, no Brasil, foi registrada a menor taxa de desemprego dos últimos anos. Apesar disso, os jovens entre 18 a 29 anos continuam enfrentando obstáculos para entrar no mercado de trabalho. Por isso, a Fundação Bradesco, por meio do ensino gratuito, tem por objetivo desenvolver integralmente seus alunos, combinando estratégias que visam qualificar jovens e prepará-los para futuros cargos.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá