Programa Senac de Gratuidade oferta 30 mil vagas de ensino técnico

CB Correio Braziliense

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) oferece cursos exclusivos para a população com baixa renda - (crédito: Senac/Reprodução)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece, para candidatos com renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos, a oportunidade de concorrer a mais de 30 mil vagas gratuitas, em cursos da modalidade EaD. A oportunidade de formação profissional é ofertada por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que busca facilitar a empregabilidade para os brasileiros com menos oportunidades financeiras. As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial do Senac EaD: https://www.ead.senac.br/gratuito/

Para aderirem às vagas, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição do PSG, que exige autodeclaração de renda, termo de compromisso e termo de matrícula, para o caso dos cursos livres. O preenchimento das vagas ofertadas vão obedecer os critérios específicos de cada curso ofertado, portanto antes de efetuar a inscrição o candidato deve tomar consciência dos pré-requisitos de cada curso.

Leia também: Programa Fermenta, da Ambev, chega à 4ª edição; inscrições abertas até 11 de julho

Entre os 97 cursos EaD ofertados, 86 são de caráter livre, e englobam áreas como administração, marketing, culinária, informática, logística, saúde, meio ambiente, turismo, entre outros, alguns deles exclusivos do PSG. E os 11 restantes são cursos de nível técnico, de administração, contabilidade, turismo, logística, meio ambiente, qualidade, recursos humanos, secretariado, segurança do trabalho, transações imobiliárias e óptica. A lista completa dos cursos pode ser obtida por meio do site do Senac EaD.