Programa Fermenta, da Ambev, chega à 4ª edição; inscrições abertas até 11 de julho

JC Júlia Christine*

Iniciativa investe em projetos que fortalecem a cultura cervejeira e promovem impacto em todo o Brasil - (crédito: Divulgação)

A quarta edição do Programa Fermenta está com inscrições abertas. A iniciativa, criada pela Ambev, busca impulsionar o universo cervejeiro no Brasil, apoiando projetos que promovem o crescimento, a diversidade e a riqueza do ecossistema. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Prosas, até o dia 11 de julho, às 18h.

Leia também: Senado aprova projeto com diretrizes para reforçar a segurança em escolas

Leia também: Curitiba vai sediar a 30ª edição do Congresso Internacional de Educação a Distância

A iniciativa de 2025 busca propostas que podem envolver produção de conteúdo, eventos, festivais, competições e palestras, com ações que valorizem a categoria cervejeira e contribuam para o fortalecimento do setor. Também serão valorizadas propostas que incentivem o consumo responsável e ético da bebida.

A escolha dos vencedores será feita em cinco etapas, que vão desde a análise do cumprimento dos requisitos até a avaliação por um Comitê de Seleção da Ambev, composto por uma equipe de colaboradores, além de uma votação popular.

Para mais informações, acesse o Edital Fermenta – 4ª Edição.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá

Saiba Mais EuEstudante MPGO abre uma vaga para comissão de assistente de promotoria com prazo até hoje (9/5)

MPGO abre uma vaga para comissão de assistente de promotoria com prazo até hoje (9/5) EuEstudante APAE-DF oferece vaga para Assistente Social

APAE-DF oferece vaga para Assistente Social EuEstudante Prêmio de R$ 10 mil para servidores abre inscrições; veja como participar