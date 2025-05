Carreta Digital leva capacitação profissional a alunos de escolas públicas do DF

JC Júlia Christine*

A meta do projeto é certificar 15 mil alunos, em cinco estados e no DF. - (crédito: Divulgação)

Executado pela Rede Brasileira de Certificação Pesquisa e Inovação (Rbcip), em parceria com o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), o projeto Carreta Digital promove a inclusão e a capacitação profissional itinerante de estudantes, em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

Os estudantes aprendem na prática técnicas profissionais, como programar um robô e até montar um PC Gamer de última geração. Ao final das aulas, todos recebem um certificado que, no futuro, pode ser o pontapé inicial para uma carreira na área de tecnologia.

No DF, o projeto já passou por 11 escolas, em um período de oito meses. Além disso, outras quatro redes de ensino devem receber a Carreta Digital até junho deste ano, que deve atender 30 escolas no DF e formar mais de 3 mil alunos até o final do projeto, em dezembro de 2026.

Até hoje, mais de seis mil alunos foram certificados nos estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão e no Distrito Federal. Segundo Gustavo Lima, coordenador de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, o projeto busca preparar jovens para o mercado de trabalho.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá

