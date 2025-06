Instituto KondZilla promove escola de criadores para jovens periféricos

CB Correio Braziliense

O Instituto KondZilla é a frente social do maior canal de música da América Latina - (crédito: Reprodução)

O Instituto Kondzilla, representante social do maior canal de música da América Latina, promove a nova edição da Escola de Criadores, projeto que leva educação audiovisual, comunicação e produção cultural para jovens da periferia. As inscrições podem ser feitas por meio do site da organização: https://institutokondzilla.com/escola-de-criadores/.

São duas modalidades de cursos oferecidas pelo instituto. A Escola de Criadores Online oferece vagas para alunos de todo o Brasil de forma gratuita. Nas atividades que compõem o curso estão práticas de produção audiovisual, redes sociais e negócios culturais. Os alunos dispõem de aulas gravadas, encontros ao vivo, materiais de apoio e desafios com premiação. A previsão de início das aulas será este mês.

O curso presencial também é gratuito, e ocorre nas cidades de Cubatão e São Paulo, entre agosto e dezembro de 2025. Para participar, os interessados devem passar por processo seletivo, que inclui uma etapa on-line e outra presencial. Serão escolhidos 25 alunos para compor as turmas de cada cidade, entre os temas abordados no curso presencial estão economia criativa, design, marketing, cultura digital, redes sociais, além de temas transversais sobre o mundo do trabalho e educação financeira.

Leia também: IFB abre vagas gratuitas para cursos técnicos