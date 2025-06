IFB abre vagas gratuitas para cursos técnicos

CB Correio Braziliense

São 1.664 vagas nos modelos presencial e a distância - (crédito: Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu inscrições para o processo seletivo para o segundo semestre de 2025, que oferece 1.664 vagas gratuitas para cursos técnicos presenciais e a distância nos 10 câmpus do Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas pelo site, até 20 de junho. A seleção será feita por sorteio eletrônico.

O processo seletivo é destinado a duas modalidades de ensino: cursos técnicos na modalidade subsequente ao ensino médio, voltados para quem já concluiu essa etapa da educação básica, e na modalidade a distância (EaD). Para o primeiro caso, são 1.044 vagas presenciais e, para o segundo, 350. As 240 vagas restantes são designadas para os cursos presenciais integrados ao ensino médio na modalidade de Jovens e Adultos (Proeja), indicado para pessoas com 18 anos ou mais que não concluíram o ensino médio e desejam cursá-lo junto com uma formação técnica no IFB.

Após o sorteio eletrônico, a convocação para matrícula dos candidatos contemplados será feita pelo site do IFB, conforme o cronograma do edital. Os estudantes poderão se matricular de forma presencial ou on-line, de acordo com o câmpus.

Na modalidade Proeja, os cursos oferecidos são de administração, no câmpus Gama; produção de áudio e vídeo, no câmpus Recanto das Emas; restaurante e bar, no câmpus Riacho Fundo; edificações, no câmpus Samambaia; e modelagem do vestuário, no câmpus Taguatinga.

Já os cursos técnicos subsequentes estão sendo oferecidos por todos os câmpus do IFB. Para cursar de maneira presencial, as áreas disponíveis são de administração, animação, secretariado, informática, desenvolvimento de sistemas, controle ambiental, gastronomia, serviços públicos, manutenção automotiva, logística e outros.

Na modalidade EaD, as vagas estão divididas entre os cursos técnicos em eventos e em desenvolvimento de sistemas, no câmpus Brasília; segurança do trabalho, no câmpus Ceilândia; e em agropecuária, no câmpus Planaltina.

Todas as informações estão disponíveis pelo site.