MEC e UnB lançam curso gratuito de Inteligência Artificial para professores

O Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), lançou o curso IA generativa na educação (IAGE), uma formação gratuita, autoinstrucional e com certificação voltada para docentes da educação básica. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://shre.ink/xEE2.

A proposta é capacitar educadores e demais interessados a compreender e aplicar a inteligência artificial generativa no cotidiano escolar, promovendo o uso consciente, ético e criativo da tecnologia na aprendizagem. Com carga horária de 40 horas, o curso pode ser concluído em, no mínimo, 10 e no máximo 120 dias, com emissão de certificado reconhecido nacionalmente.





O curso é dividido em cinco módulos que vão da teoria à prática. Os temas incluem a introdução à IA generativa, engenharia de prompt, uso do RAG (Retrieval Augmented Generation), aplicação do método socrático com apoio da IA e, por fim, ética e boas práticas no uso educacional da tecnologia.

A metodologia é centrada na autonomia do participante e inclui videoaulas, hipertextos, ambientes interativos, flashcards, fluxogramas e materiais complementares como artigos, entrevistas e notícias. A avaliação será feita por meio de testes objetivos com média mínima de 75% para aprovação.

