Grupo L'Oreal abre inscrições para o Programa Trainee 2025

As inscrições do programa trainee já estão disponíveis, e vão até 16 de julho - (crédito: Divulgação )

Estão abertas as inscrições para o programa Trainee 2025 do Grupo L’Oreal. Estão disponíveis vagas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e os interessados podem se inscrever até 16 de julho, por meio do endereço eletrônico: https://traineeloreal.com.br/.

Os trainees vão trabalhar das 9h às 18h, em modelo híbrido, e vão receber salário de R$ 7.700, participação nos resultados individuais, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, auxílio creche/babá, plano de saúde, plano odontológico, wellhub e seguro de vida. Para os interessados que moram em cidades diferentes das alocações de trabalho, o grupo L’Oreal oferece auxílio monetário para realocação.

Dentro do programa, são ofertadas duas trilhas de carreira. A primeira é a trilha de expertise, destinada aos interessados nas áreas de pesquisa & inovação, RH, digital, finanças, TI e operações. E a segunda é a trilha de negócios, para os aprendizes de produtos, marcas e consumidores. Para participar, o inscrito deve ter ensino superior completo.

