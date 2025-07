IDP promove seminário sobre inteligência artificial

AS Amanda S. Feitoza

Ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal - (crédito: Antonio Augusto/STF)

Na próxima quinta-feira (31/7), o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) realizará o Seminário Internacional “Inteligência Artificial em Perspectiva: fomento, regulação e soberania digital”. O evento é gratuito, aberto ao público, e contará com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal e professor da instituição Gilmar Mendes.

Além do ministro, o seminário reunirá autoridades públicas, especialistas internacionais, pesquisadores e representantes da sociedade civil para debater os caminhos jurídicos e institucionais diante dos desafios impostos pelo avanço acelerado da inteligência artificial (IA).

Entre os nomes confirmados estão a pesquisadora alemã Jeanette Hofmann; os senadores Rodrigo Pacheco e Eduardo Gomes; o deputado federal Aguinaldo Ribeiro; o ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Villas Bôas Cueva; e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Programação dos Painéis

Painel I – Desafios e tendências regulatórias da inteligência artificial

Horário: 9h30 às 11h

Moderação: Prof.ª Laura Schertel Mendes – Diretora do CEDIS/IDP

Participantes: