Psicóloga oferece curso para diagnóstico de dificuldades de aprendizado 

A psicóloga Simone Azevedo trabalhou mais de 40 anos em escolas e 20 em consultórios - (crédito: Divulgação)

As inscrições para o curso diagnóstico psicopedagógico estão abertas. A formação, lecionada por Simone Azevedo, especialista em psicopedagogia e psicologia educacional, oferece conteúdos teóricos, além de técnicas, atividades e testes, para garantir o diagnóstico preciso de alunos com deficiências de aprendizado. O curso iniciará em 19 de agosto, e será composto de 10 aulas, que ocorrerão quinzenalmente nas terças-feiras, das 19h30 às 22h, de maneira remota, podendo ser acompanhadas por gravação. Os interessados podem obter mais informações pelas redes sociais do Espaço-Entre, ou pelo whatsapp: (61) 9 9119-9559.

“Especialmente nos tempos atuais em que há uma grande quantidade de crianças, adolescentes e adultos com laudos médicos de diversas naturezas, é imprescindível que nós educadores, psicopedagogos, psicólogos e demais profissionais das áreas da saúde e educação agucemos a nossa escuta sobre os fenômenos sociais da contemporaneidade e os sintomas que se manifestam na aprendizagem”, argumenta a docente.

O público alvo do curso são psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, professores, psicomotricistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e demais profissionais da saúde e educação, que tenham interesse em participar do espaço de reflexão sobre problemas de aprendizagem, seja no aspecto dos sintomas, inibição cognitiva ou do fracasso escolar. Após a finalização do curso, os participantes receberão certificado, correspondente a 30 horas aulas.