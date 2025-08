Médico do SUS viraliza ao mostrar presentes de pacientes da zona rural

CB Correio Braziliense

Galinha, rolinha, acerola, abóbora, milho, feijão de corda e imagens de santos são alguns dos presentes que Douglas Ciríaco, 26 anos, recebe de seus pacientes. O jovem é clínico geral do SUS, e atua em uma unidade básica de saúde, no município de Ouro Branco (Alagoas), onde pratica como único médico de uma região de 10 sítios. Douglas é profissional do programa Mais Médicos, iniciativa governamental para melhora do atendimento de saúde em áreas de escassez.

Natural de Arapiraca (AL), Douglas conta que nunca trabalhou em clínicas particulares, apenas na saúde pública: “Eu sou médico do SUS. Nunca cobrei por uma consulta. Então, quando os pacientes me entregam esses presentes, não vejo como pagamento, mas como um carinho. É o reconhecimento mais puro pelo meu trabalho”.





Nas quintas-feiras, o especialista em medicina da família e comunidade realiza visitas domiciliares, para atender pacientes com dificuldades de locomoção, como idosos, hipertensos e diabéticos. “Vou até a casa deles para terem acesso à consulta, porque a situação é bem complicada na zona rural”, comenta.

De seu contrato de quatro anos do Mais Médicos, Douglas já cumpriu um, em uma atuação que descreve como “medicina de guerra”, devido às dificuldades de falta de medicamentos: “Nós ofertamos o melhor atendimento com o que tem disponível no momento, e é isso que me deixa realizado, saber que eu pude contribuir com a vida de alguém da melhor maneira”.





















