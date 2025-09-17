Inscrições para curso on-line com Jorge Paulo Lemann terminam nesta quarta-feira (17/9)

YM Yandra Martins*

Jorge Paulo Lemann - (crédito: Suria Moustapha Barbosa/Divulgação)

O portal Na Prática oferta masterclass — curso ministrado por especialista na área — de forma gratuita e exclusiva. As inscrições terminam nesta quarta-feira (17/9), às 23h59. O curso reúne reflexões e estratégias de Jorge Paulo Lemann, empresário, investidor e filantropo brasileiro, e tem como objetivo aproximar os jovens do mercado de trabalho e democratizar o acesso a conhecimentos práticos de carreira e negócios. O conteúdo está disponível na plataforma on-line, acessível em todo o Brasil mediante cadastro simples, e ficará disponível por tempo limitado.

Entre os temas abordados, os participantes terão acesso a: insights sobre carreira e negócios com base em experiências reais; orientações de alta performance e crescimento contínuo e direcionamento sobre finanças pessoais, empreendedorismo e cultura de resultados.

Criado em 2012 pela Fundação Estudar, o Na Prática tem como objetivo acelerar a carreira de jovens, do estágio à liderança, com uma formação complementar voltada às exigências do mercado de trabalho. Desde 2024, a organização integra a frente de filantropia do BTG Pactual, banco de investimentos.

Para participar do curso, basta acessar o portal (http://bit.ly/48neC6h).