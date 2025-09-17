Competição Senac 2025: 110 alunos disputam 7 vagas para mundial na China

CB Correio Braziliense

Sete categorias da competição vão levar os vencedores para a China, na Worldskills Competition em Xangai. - (crédito: Senac/Reprodução)

Começa nesta quinta-feira (18), no Rio de Janeiro, as Competições Senac 2025, disputa educacional em comércio, serviços e turismo. Até sábado (20/9), 110 alunos da instituição competem em 10 categorias de habilidades técnicas, como cabeleireiro, recepção de hotel e florista, entre elas, sete categorias vão levar os vencedores nacionais para a China, para a Worldskills Competition em Xangai. O Senac prevê a presença de 4 mil pessoas por dia do evento, que ocorre no Pavilhão 4 do Riocentro, em Jacarepaguá.

Leia também: Projetos focados em inovação e tecnologia são premiados em Brasília

Os vencedores nas competições de cabeleireiro, recepção de hotel, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, serviço de restaurante e estética e bem-estar garantem a vaga pra o evento internacional. Enquanto os competidores de confeitaria, informática para internet e desenvolvimento de sistemas participam da primeira disputa nacional das categorias.

Leia também: Senac abre quase duas mil vagas em cursos gratuitos na área de turismo

O evento vai reunir empresários, docentes, especialistas e caravanas escolares, mostrando caminhos para novas oportunidades. O chef Luiz Lira, vencedor do realityshow “Chef de alto nível”, marca presença no evento como avaliador das provas de gastronomia. Leia aqui a história de Luiz.

Confira as informações completas do evento:

Competições Senac 2025