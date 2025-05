Senac abre quase duas mil vagas em cursos gratuitos na área de turismo

CB Correio Braziliense

Os cursos são voltados a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos per capita - (crédito: Caio Gomez)

Em parceria com o Ministério do Turismo (MTur), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo 1.891 novas vagas em cursos gratuitos para 22 estados e o Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas até 16 de maio por meio do site: https://shre.ink/eJ2H.

As vagas estão distribuídas para as seguintes regiões: Distrito Federal (36); Amazonas (30); Bahia (55); Ceará (60); Espírito Santo (48); Goiás (26); Maranhã (20); Minas Gerais (32); Mato Grosso do Sul (26); Mato Grosso (29); Pará (100); Paraíba (78); Pernambuco (93); Piauí (22); Paraná (170); Rio de Janeiro (125); Rio Grande do Norte (32); Roraima (5); Rio Grande do Sul (190); Santa Catarina (105); Sergipe (75); São Paulo (494); e Tocantins (40).

O público-alvo são pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos per capita, a participação nos cursos será gratuita e será aceita apenas uma inscrição por candidato em um único curso. Para mais informações sobre as vagas oferecidas em cada cidade/estado, procure o Senac da sua região; e para conhecer a parceria MTur e Senac, acesse o site do Ministério do Turismo: https://shre.ink/eJQL.