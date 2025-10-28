Plataforma oferece cursos on-line de formação em IA e ciência de dados

E EuEstudante

Cursos de Inteligencia Artificial e Ciência de Dados - (crédito: Divulgação/ Cursos.io)

Por Gabriela Braz

Com o avanço da tecnologia, a plataforma Cursos.io disponibiliza cinco cursos on-line de Inteligência artificial e ciência de dados. O World Economic Forum aponta que 39% das habilidades-chave no trabalho devem mudar até 2030, reforçando a urgência de requalificação contínua. As aulas reúnem formação 100% on-line e flexível para iniciantes e profissionais que desejam se especializar.

A demanda por profissionais de tecnologia aumenta cada vez mais no Brasil, dado isso, a especialização na área promete atuação em projetos com alta remuneração, inclusive no exterior. Muitas vagas são totalmente remotas e dão liberdade para trabalhar em empresas internacionais sem sair do Brasil. “A qualificação on-line permite responder rápido à mudança de competências e elevar a produtividade sobretudo em dados e IA, onde as ferramentas evoluem mês a mês”, diz David Martinez, porta-voz da Cursos.io.

Os cursos on-line entregam trilhas orientadas a habilidades práticas, alinhadas ao que as empresas buscam em um processo seletivo. As principais áreas de atuação com a capacitação em inteligência artificial e ciência de dados incluem: desenvolvimento de algoritmo de aprendizado de máquina, metaversos e inteligência artificial, análise preditiva e modelagem estática, engenharia de dados, business intelligence e analytics robótica e automação inteligente.

A Cursos.io é uma plataforma agregadora de cursos e educação profissional do Brasil. Reúne conteúdos online e presenciais com curadoria focada em qualidade e tendências de mercado, conectando estudantes e profissionais a oportunidades de aprendizado em diversas áreas.

