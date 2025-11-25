Correio Braziliense

CIEE divulga 525 vagas de estágio abertas no Distrito Federal - (crédito: Divulgação/CIEE)

Por Gabriela Braz

O Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) está com 525 vagas de estágio abertas no Distrito Federal, distribuídas entre empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos parceiros. As áreas com maior número de oportunidades são administrativa (146), ensino médio (85), comunicação (28), campo de direito (38) e contabilidade (33). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade, localizada na EQSW 304/504, Sudoeste

Há ainda ofertas em setores como informática, construção civil, arquitetura e urbanismo, marketing, saúde, design, secretariado, turismo e letras, evidenciando a diversidade de segmentos que buscam estudantes para iniciar a trajetória profissional e adquirir experiência prática.

O instituto Ciee soma mais de 5,9 mil vagas de estágio e aprendizagem, com destaque para os estados de São Paulo, Distrito Federal e Bahia, que concentram a maior parte das oportunidades oferecidas ao longo da semana.

