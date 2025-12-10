Casa de Chá recebe cardápio elaborado por estudantes do Senac

Alunos de gastronomia do Senac DF montam pratos que envolvem os sabores brasileiros

postado em 10/12/2025 18:36
Casa de Chá recebe cardápio elaborado por estudantes do Senac - (crédito: Reprodução/ Casa de Chá)
Por Gabriela Braz 

Nesta quinta-feira (11), estudantes do curso de gastronomia do Senac vão apresentar um cardápio próprio na Casa de Chá. O Café-escola, oficializado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) na Casa de Chá, é atualmente um local de aprendizado e reforço da gastronomia do Cerrado. A experiência culinária aberta ao público, custará R$ 72,00 e terá dois menus completos, cada um com: prato principal, sobremesa e drink.

Os dois menus vem da junção de sabores brasileiros. O Menu Canarinho tem como prato principal o Cadim de mar ( arroz cremoso com camarão, crocante de tilápia e manga com molho de maracujá), a sobremesa: Florescer de ipê ( bolo de laranja com calda de pequi e crocante de mel com cúrcuma) e para bebida um drink chamado Fim de tarde no quadrinho (expresso com tônica, suco de laranja e suco de gengibre e gelo). A outra opção é o Menu Candango, com o prato principal: Viagem de trem (polenta cremosa com ragu de linguiça com crocante de bacon e crispy de couve), a sobremesa: Pérolas do Norte (sagu de açaí com creme de cupuaçu e tuille de banana da terra) e de bebida o drink Bentivi (expresso com suco de cajá, água com gás, gelo e hortelã). 

O ponto turístico localizado na Praça dos Três Poderes voltou a funcionar no início de 2025 com a gestão do Senac-DF. O Café-escola Senac Casa de Chá surge com a proposta de ser um espaço dedicado à gastronomia e qualificação profissional de estudantes de cursos correlatos à cozinha e ao atendimento. O cardápio da casa foi elaborado pelo renomado chef brasiliense, Gil Guimarães, e juntou a culinária dos cinco biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, da Mata Atlântica, dos Pampas e do Pantanal). 

Os estudantes estagiam no local e colocam seus aprendizados em prática. Vivem operações da cozinha profissional junto a experiência do atendimento ao público. O Café-escola Senac Casa de Chá integra teoria e prática e prepara os alunos, de forma abrangente, para ingressarem no mercado de trabalho. 

Planejada por Oscar Niemeyer, a Casa de Chá foi inaugurada em 1967 e ganhou os brasilienses pela sua arquitetura diferenciada. A estrutura é semi-enterrada ao chão e com grandes janelas, proporciona aos visitantes uma visão livre do horizonte. A intenção por trás de seu design foi estabelecer um espaço cultural que incentiva a ocupação do espaço público na Praça dos Três Poderes.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.


 

