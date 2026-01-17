Lara Costa

Iniciativa é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF) - (crédito: Divulgação)

Inscrições para oficinas gratuitas de Formação de Jovens Agentes Cultura Viva foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (19/1) e podem ser feitas por meio da internet. A iniciativa é do Pontão Popular e Periférico Voar, idealizado pelo Instituto Voar Cultural, é voltada para jovens de 15 até 29 anos, e as atividades previstas entre janeiro e fevereiro de 2026.

A formação combina encontros presenciais e atividades on-line, com objetivo de oferecer visão completa do trabalho cultural nos territórios. “O jovem passa por divulgação, produção e escrita de projetos. A ideia é formar agentes com autonomia para criar, organizar e comunicar suas ações culturais”, explica o coordenador-geral do projeto, Marco Augusto de Rezende, bonequeiro e diretor teatral.

Além das oficinas, o Pontão prevê ações ao longo da execução, como encontros em rede, feiras culturais e a Teia da Cultura Viva, mostra que reunirá mestres da cultura popular, aprendizes e jovens artistas de diferentes regiões do Distrito Federal. Ao final do processo formativo, também serão disponibilizadas bolsas para agentes culturais, com seleção baseada em participação, envolvimento, colaboração e compromisso com o território.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF) e resulta de um termo de cooperação entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.