Favela Sounds lança curso gratuito de produção cultural

O Favela Sounds, conhecido festival brasiliense de cultura periférica, lança um curso gratuito para pessoas interessadas em processos criativos, independentemente da linguagem artística. As aulas do “Como criar um Favela Sounds?” abordam a logística para a realização de um projeto criativo, tomando como exemplo o próprio festival.

Ocorre de 26 de janeiro a 6 de fevereiro do próximo ano, na Universidade Afrolatinas, localizada no Varjão. Estão disponíveis 20 vagas e as inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro, por meio de formulário on-line. Não há pré-requisitos para a candidatura.

Dentre os conteúdos apresentados estão ferramentas de planejamento, estruturação financeira, captação de recursos, produção executiva, fortalecimento/posicionamento de marca e estratégias de nacionalização e internacionalização de projetos criativos.

O objetivo da iniciativa é capacitar os alunos em estruturar projetos e apresentá-los em editais, mercados e redes nacionais e internacionais.

Confira abaixo as informações completas:

PROGRAMAÇÃO

26/01, das 18h30 às 21h30 – Idealização e estruturação de projetos

28/01, das 18h30 às 21h30 – Estruturação financeira de projetos

30/01, das 18h30 às 21h30 – Captação de recursos

02/02, das 18h30 às 21h30 – Fortalecimento e posicionamento de marca

04/02, das 18h30 às 21h30 – Produção executiva

06/02, das 18h30 às 21h30 – Nacionalização e internacionalização de projetos criativos

SERVIÇO - Curso Como criar um Favela Sounds?

Ministrante: Guilherme Tavares

Datas: 26, 28 e 30/01, 02, 04 e 06/02/2026

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Universidade Afrolatinas (SHIN quadra 9 conjunto F lote 16, Varjão)

Vagas: 20

Inscrições: AQUI Até 15 de janeiro

Realização: Um Nome, Favela Sounds, Universidade Afrolatinas, Secec e GDF

Mais informações: instagram.com/favelasounds